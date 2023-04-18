قوات "الدعم السريع" تنشر فيديو لإحراق مروحيات تابعة لجيش السودان.. هذا ما فعله المسلحون بها

#عاجل_الان_السودان
قوات الدعم السريع تقوم بحرق وتخريب مروحيات تابعة للجيش
البعض يقول ولماذا لايتم الاستيلاء،عليها لانها ملك لدولة ولشعب بدل حرقها وثمنها يقدر بملايين الدولارات؟
الصور نقلا عن العربية#اوقفوا_حرب_السودان_فورا #البرهان_حميدتي #الجديرة pic.twitter.com/aZ4lo5Xu76
— الجديرة الاخبارية (@aljadeera) April 18, 2023
#عاجل_الان_السودان
قوات الدعم السريع تقوم بحرق وتخريب مروحيات تابعة للجيش
البعض يقول ولماذا لايتم الاستيلاء،عليها لانها ملك لدولة ولشعب بدل حرقها وثمنها يقدر بملايين الدولارات؟
الصور نقلا عن العربية#اوقفوا_حرب_السودان_فورا #البرهان_حميدتي #الجديرة pic.twitter.com/aZ4lo5Xu76