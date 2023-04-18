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عربي-دولي

قوات "الدعم السريع" تنشر فيديو لإحراق مروحيات تابعة لجيش السودان.. هذا ما فعله المسلحون بها

Lebanon 24
18-04-2023 | 08:17
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أعلنت قوات الدعم السريع، الثلاثاء، أنها أحرقت عددا من المروحيات للجيش السوداني في قاعدة النجومي جنوب الخرطوم.

ونشرت "الدعم السريع" مقطع فيديو على صفحتها في فيسبوك ويظهر فيه أحد عناصرها يقول فيه إنهم أحرقوا يوم الاثنين عدة مروحيات في قاعدة النجومي العسكرية.
 
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هدنة مرتقبة
وتتواصل لليوم الرابع على التوالي الاشتباكات في الخرطوم، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قبيل الدخول في هدنة مرتقبة أعلن عنها الطرفان مساء اليوم الثلاثاء.

حصيلة جديدة للقتلى
وارتفع عدد القتلى بين المدنيين إلى 144، وسط محاصرة مئات الطلاب في جامعة الخرطوم، فضلا عن عشرات المرضى في المستشفيات.

شرارة المعارك
يذكر أن تلك الاشتباكات الدامية كانت انطلقت أواخر الأسبوع الماضي، بعد أيام من دفع قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية نحو قاعدة مروي في الولاية الشمالية، فضلاً عن بعض الآليات بمراكزها بالخرطوم، ما استفز الجيش الذي أكد أن تلك التحشيدات غير قانونية، وتمت دون تنسيق معه.

لكن قوات الدعم السريع أكدت أنها نسقت مع القوات المسلحة، رافضة سحب تلك الآليات، ليندلع القتال لاحقا، في بلد لا يزال منذ 2019 يحاول تلمس طريقه نحو حكم ديمقراطي جديد، يطوي صفحة الرئيس المعزول عمر البشير. (العربية) 
المصدر: العربية
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