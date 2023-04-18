بشأن تحري هلال العيد... ماذا قالت المحكمة العليا في السعوديّة؟

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دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في كافة أنحاء السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس المقبل 29 من شهر رمضان 1444هـ، الموافق 20 نيسان الجاري.وناشدت المحكمة ممّن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.كما أعربت المحكمة العليا عن أملها ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين. (العربية)