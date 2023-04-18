Advertisement

عربي-دولي

بشأن تحري هلال العيد... ماذا قالت المحكمة العليا في السعوديّة؟

Lebanon 24
18-04-2023 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1058490-638174288607371705.jpg
Doc-P-1058490-638174288607371705.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في كافة أنحاء السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس المقبل 29 من شهر رمضان 1444هـ، الموافق 20 نيسان الجاري.

وناشدت المحكمة ممّن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
Advertisement

كما أعربت المحكمة العليا عن أملها ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:25 | 2023-04-18
10:23 | 2023-04-18
10:17 | 2023-04-18
10:00 | 2023-04-18
09:50 | 2023-04-18
09:46 | 2023-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website