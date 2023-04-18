زوجة رئيس وزراء تخسر 61 مليون دولار في يوم واحد... ما القصة؟

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خسرت أكشاتا مورتي زوجة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حوالي 49 مليون جنيه إسترليني أيّ 61 مليون دولار، بعدما تراجعت الأسهم في شركة "إنفوسيس" التي يملكها والدها.وتمتلك مورتي نسبة 0.94٪ في شركة البرمجيات الهندية العملاقة، والتي شارك في تأسيسها والدها نارايانا مورتي.ويوم أمس الاثنين، تراجعت أسهم الشركة بعد أن رسمت توجيهاتها نظرة مستقبلية سلبية لقطاع التكنولوجيا في الهند، مما أدى إلى موجة من التخفيضات من قبل الوسطاء.وفي حين أن الخسارة هي جزء بسيط من ثروة عائلة سوناك، لا تزال حصة مورتي تساوي أكثر من 450 مليون جنيه إسترليني. (روسيا اليوم)