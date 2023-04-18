قادة سابقون في "فاغنر" يؤكدون قتلهم أطفالًا في أوكرانيا... وأحدهم يكشف معلومات مروّعة

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اعترف مدانان روسيان سابقان قالا إنهما خدما كقائدين في مجموعة "فاغنر"، بقتل أطفال في أوكرانيا.وقال عظمة أولداروف، الذي يزعم أنه قائد سابق في فاغنر، إنه "مع تلقي الأوامر قتلت الأطفال. هل تفهم؟ لقد كان أمرًا. لقد أعطينا الأمر للتقدم وقتل كل شيء في طريقنا وإقامة دفاعنا في المنطقة".واستطرد بالقول: "تلقينا أمرًا "بفعل كل ما يلزم"، فذهبنا وقتلنا الجميع. كان هناك نساء ورجال وأطفال وكبار سن، ذكور وإناث وأطفال. الآن، ماتت طفلة صغيرة، كانت بعمر خمس أو ست سنوات، وأطلقت النار عليها".وألقى القائد السابق باللوم بشكل كبير على قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين، قائلًا إن الأخير أعطى أوامر لإبادة الجميع في المدن الشرقية. وعندما تم مواجهته بهذه المزاعم، قال بريغوجين إنه لم ير الفيديو وأضاف: "لا نطلق النار على مدنيين أو أطفال". لكن هذا لم يكن التقييم في واشنطن، حيث التقى كبار مسؤولي إنفاذ القانون من الولايات المتحدة وأوكرانيا لمناقشة إجراء محاكمات جرائم حرب. (سي ان ان)