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عربي-دولي

منظمات حقوقية تدعو للإفراج الفوري عن كل المحتجزين تعسفيا في اليمن

Lebanon 24
18-04-2023 | 10:17
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دعت 4 منظمات حقوقية جميع أطراف النزاع في اليمن إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا، والكشف عن مصير المختفين قسرًا منذ بدء النزاع في أواخر عام 2014.

وقالت المنظمات الأربع إن جميع أطراف النزاع ارتكبت خلال هذه الفترة انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ممارسة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، والتي قد يصل بعضها إلى مستوى جرائم حرب. (الجزيرة)
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