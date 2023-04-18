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عربي-دولي

"هذه مأساة".. 21 قتيلا في حريق بمستشفى في بكين

Lebanon 24
18-04-2023 | 12:15
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ذكرت صحيفة بكين ديلي اليوم الثلاثاء أن 21 شخصا لقوا حتفهم بعد اندلاع حريق في الجناح الشرقي لمستشفى بالعاصمة الصينية.

وأفادت الصحيفة بأن الحريق نشب في حوالي الساعة 12:57 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (0457 بتوقيت غرينتش) وجرى إخماده في حوالي الساعة 13:33 مساء بعد ما هرع فريق الطوارئ إلى مكان الحادث في مستشفى تشانغ فنغ في بكين.
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وأجلت السلطات 71 شخصا في المجمل بعد أعمال الإنقاذ. وبحلول الساعة السادسة مساء (1000 بتوقيت غرينتش)، كان 21 شخصا قد فارقوا الحياة بعد نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال أحد مستخدمي موقع ويبو الصيني "هذه مأساة.. أستطيع أن أرى الحادث من شرفة منزلي.. وقف العديد من الأشخاص على وحدة تبريد الهواء في الظهيرة وقفز بعضهم من فوقها".

يُعد نشوب حرائق في الصين أمرا نادر الحدوث. ويُجرى التحقيق في سبب اندلاع الحريق. (سكاي نيوز عربية) 
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