وزير يقدم مجموعة هدايا ثمينة لنظرائه.. من هو؟

قدم وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، لنظرائه في مجموعة السبع، هدايا تذكارية، عقب انتهاء الاجتماع الوزاري في منتجع كارويزاوا بمحافظة ناغانو اليابانية.

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ووفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية"، تتكون الهدية التي قدمها هاياشي، لنظرائه في مجموعة دول السبع، وممثل الاتحاد الأوروبي، من مجموعة من 6 أدوات مائدة مطلية، ومجموعة من 8 أكواب خزفية لساكي "نبيذ" الأرز الياباني، إضافة إلى أقلام حبر جاف بنقش يحمل شعار القمة، ومجموعة من بهارات "شيتيمي" تتكون من عدة أنواع من الفلفل والسمسم والأعشاب البحرية وبذور القنب والزنجبيل ومكونات أخرى.إضافة إلى ذلك، قدم للمشاركين، أعوادا خشبية من خشب السرو الياباني "hinoki"، كوب حراري "ترمس" من شركة مونبل اليابانية، وساعة خشبية منحوتة من محافظة ناغانو وعلبة مقلمة خشبية منحوتة من قبل حرفيي كارويزاوا. (روسيا اليوم)