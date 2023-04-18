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عربي-دولي

لقاء يجمع رئيس دولة الإمارات بملك الأردن.. وهذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
18-04-2023 | 13:03
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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، يوم الثلاثاء، عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة، يرافقه خلالها الأمير حسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن.
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ورحب الشيخ محمد بن زايد، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البطين في أبوظبي، بزيارة الملك عبد الله الثاني وولي عهده إلى دولة الإمارات؛ وتبادل الجانبان الأحاديث الودية.

وبحث رئيس دولة الإمارات وملك الأردن  العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك الذي يحقق مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما إلى مزيدٍ من التقدم والازدهار بحسب "وام".

وأقام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مأدبة إفطار، تكريماً لملك الأردن.

وقد وصل ملك الأردن، في وقت سابق يوم الثلاثاء، في زيارة أخوية إلى دولة الإمارات، حيث كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله والوفد المرافق بمطار البطين في أبوظبي. (سكاي نيوز عربية) 
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