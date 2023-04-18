إشتباكات تخرق هدنة السودان.. وإتصال أميركي - سعودي لمتابعة الوضع

تواصلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش بشرق الخرطوم، وإن بوتيرة أخف، وذلك وسط سريان هدنة إنسانية يفترض أن تستمر 24 ساعة.



وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وافقا في وقت سابق اليوم على وقف لإطلاق النار لمدة 24 ساعة وذلك بعد 4 أيام من القتال العنيف في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.

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وقال قائد الجيش السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان في تصريحات لشبكة سي إن إن الأميركية "CNN" إن وقف إطلاق النار سيبدأ في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي.



كذلك، أكد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" أنه وافق على وقف إطلاق النار لضمان إجلاء المدنيين الجرحى. وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وافقا في وقت سابق اليوم على وقف لإطلاق النار لمدة 24 ساعة وذلك بعد 4 أيام من القتال العنيف في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.وقال قائد الجيش السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان في تصريحات لشبكة سي إن إن الأميركية "CNN" إن وقف إطلاق النار سيبدأ في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي.كذلك، أكد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" أنه وافق على وقف إطلاق النار لضمان إجلاء المدنيين الجرحى.

وفي بيان له، مساء الثلاثاء، قال الجيش السوداني إن هناك مؤشرات قوية على تورط أطراف إقليمية ومحلية في المعارك مع قوات الدعم السريع.



ووصف الجيش السوداني الموقف العام بعد سريان الهدنة الإنسانية بالمستقر عدا مناوشات في محيط القيادة العامة للجيش ومطار الخرطوم.



وكان المتحدث باسم غرفة عمليات الجيش السوداني قال عبر "الجزيرة" إنّ الجيش حريص على استمرار الهدنة وعودة الحياة في البلاد إلى طبيعتها.



ويأتي ذلك بعد تسجيل اشتباكات متفرقة في الخرطوم بعيد سريان الهدنة التي يفترض أن تستمر 24 ساعة.

واشنطن: لعدم سفر الأميركيين إلى السودان

بدوره، دعا البيت الأبيض -مساء اليوم الثلاثاء- الأميركيين لعدم السفر إلى السودان، وقال إنه لا يتوقع إجراء إجلاء لرعايا الولايات المتحدة من هذا البلد الذي يشهد منذ أيام قتالا بين الجيش وقوات الدعم السريع.



وأضاف البيت الأبيض أنه أوضح لطرفي الصراع في السودان أن أي هجمات أو تهديدات للدبلوماسيين الأميركيين غير مقبولة على الإطلاق.

إتصال سعودي - أميركي

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السعودية إن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن أكدا في اتصال هاتفي أهمية وقف التصعيد العسكري في السودان.



وشدد بن فرحان وبلينكن على ضرورة حماية المدنيين، في ظل القتال الدائر منذ أيام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.