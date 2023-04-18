بوتين على الجبهة... وبكّين مصممة على التعاون العسكري معه

قال وزير الدفاع الصيني إن بلاده مصممة على التعاون العسكري مع روسيا، وجاء ذلك في وقت زار الرئيس الروسي الجبهة الأمامية في منطقتين اوكرانيتين أعلن سابقاً ضمهما من جانب واحد، بينما تعد كييف لهجوم مضاد.

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في ثاني زيارة من نوعها إلى المناطق الأوكرانية الأربع، دونيتسك ولوهانسك (شرق) وخيرسون وزابوريجيا (جنوب) التي ضمتها في إجراء لم يلق أي اعتراف دولي، تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادته العسكريين في منطقتي خيرسون ولوهانسك في جولة غير معلنة قال الكرملين إنها ارتجالية.

وفي حين تعد أوكرانيا لهجوم مضاد ضد القوات الروسية، أفاد الكرملين في بيان أن بوتين هنأ العسكريين في المنطقتين اللتين زارهما للمرة الأولى، بمناسبة عيد الفصح الذي احتفل به الأرثوذكس الأحد وقدم لهم نسخاً عن أيقونات، بدون أن يحدد تاريخ الزيارة.

إلى ذلك، أكد وزير الدفاع الصيني لي شانغفو تصميم بلاده على تعزيز التعاون مع الجيش الروسي، وفق تصريحات أوردتها وكالات أنباء روسية أمس، خلال زيارة يقوم بها إلى موسكو. وتبدي الدول الغربية الداعمة لكييف في مواجهة الغزو الروسي، خشيتها من أن تزوّد الصين موسكو بالأسلحة لمساندتها في الحرب التي تخوضها منذ أكثر من عام، في خضم تقارب روسي-صيني معارض للتوجهات الغربية.

وأوضح لي شانغفو، أن الزيارة تهدف إلى أن "نظهر للعالم الخارجي... التصميم الحازم لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة الصينية والروسية".

وتعهّد الوزير الصيني بتطوير التعاون العسكري والتقني، إضافة إلى التجارة العسكرية بين روسيا والصين، ونقل هذه المجالات إلى مستوى جديد.



