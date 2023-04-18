Advertisement

عربي-دولي

بوتين على الجبهة... وبكّين مصممة على التعاون العسكري معه

Lebanon 24
18-04-2023 | 17:09
A-
A+
Doc-P-1058616-638174599176484495.jpg
Doc-P-1058616-638174599176484495.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الدفاع الصيني إن بلاده مصممة على التعاون العسكري مع روسيا، وجاء ذلك في وقت زار الرئيس الروسي الجبهة الأمامية في منطقتين اوكرانيتين أعلن سابقاً ضمهما من جانب واحد، بينما تعد كييف لهجوم مضاد.
Advertisement
في ثاني زيارة من نوعها إلى المناطق الأوكرانية الأربع، دونيتسك ولوهانسك (شرق) وخيرسون وزابوريجيا (جنوب) التي ضمتها في إجراء لم يلق أي اعتراف دولي، تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادته العسكريين في منطقتي خيرسون ولوهانسك في جولة غير معلنة قال الكرملين إنها ارتجالية.
وفي حين تعد أوكرانيا لهجوم مضاد ضد القوات الروسية، أفاد الكرملين في بيان أن بوتين هنأ العسكريين في المنطقتين اللتين زارهما للمرة الأولى، بمناسبة عيد الفصح الذي احتفل به الأرثوذكس الأحد وقدم لهم نسخاً عن أيقونات، بدون أن يحدد تاريخ الزيارة.
إلى ذلك، أكد وزير الدفاع الصيني لي شانغفو تصميم بلاده على تعزيز التعاون مع الجيش الروسي، وفق تصريحات أوردتها وكالات أنباء روسية أمس، خلال زيارة يقوم بها إلى موسكو. وتبدي الدول الغربية الداعمة لكييف في مواجهة الغزو الروسي، خشيتها من أن تزوّد الصين موسكو بالأسلحة لمساندتها في الحرب التي تخوضها منذ أكثر من عام، في خضم تقارب روسي-صيني معارض للتوجهات الغربية.
وأوضح لي شانغفو، أن الزيارة تهدف إلى أن "نظهر للعالم الخارجي... التصميم الحازم لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة الصينية والروسية".
وتعهّد الوزير الصيني بتطوير التعاون العسكري والتقني، إضافة إلى التجارة العسكرية بين روسيا والصين، ونقل هذه المجالات إلى مستوى جديد.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:30 | 2023-04-18
23:00 | 2023-04-18
20:00 | 2023-04-18
18:34 | 2023-04-18
17:25 | 2023-04-18
16:59 | 2023-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website