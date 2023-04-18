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عربي-دولي

توقيف الغنوشي بعد تلويحه بحرب أهلية

Lebanon 24
18-04-2023 | 17:25
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أوقفت قوات الشرطة التونسية ليل الاثنين - الثلاثاء مؤسس حزب النهضة الإسلامية، رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، و3 قياديين من الحركة، في إطار تحقيقات بشأن "التحريض على مؤسسات الدولة"، فيما أغقلت قوات الأمن، أمس، جميع مقار الحزب، بما فيها مقره المركزي، ومنعت العاملين فيها من الدخول إليها ومنعت تجمعات مقررة للمعارضة.
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وجاء توقيف الغنوشي (81 عاما) وأعضاء المكتب السياسي محمد القوماني وبالقاسم حسن ومحمد بوشنيبة، بعد ساعات من تصريحات للغنوشي من مقر جبهة الخلاص الوطني المعارضة للرئيس قيس سعيّد، حذّر خلالها من أن إقصاء "الإسلام السياسي" يهدد بحرب أهلية في البلاد.
وقال الغنوشي في كلمته: "تونس من دون إسلام سياسي، تونس من دون يسار أو أي مكون آخر، هي مشروع لحرب أهلية".
وأضاف: "الذين احتفلوا بالانقلاب هم استئصاليون وإرهابيون، وهم دعاة حرب أهلية".
وقال مسؤول بوزارة الداخلية لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء، إن الفرقة الأمنية قامت بتفتيش منزل الغنوشي وحجز كل ما يفيد التحقيقات، بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مضيفا أن الغنوشي سيبقى على ذمة التحقيقات في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان قد أدلى بها، إلى حين اتخاذ الإجراءات بخصوصه. وأكدت محامية الغنوشي أن القوة الأمنية اقتادت موكلها إلى مقر فرقة الحرس الوطني بالعاصمة.
ويحقق القضاء مع قياديين آخرين من "النهضة"، هما رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ووزير العدل الأسبق نورالدين البحيري، القابعان في السجن، ومع نشطاء وسياسيين آخرين من جبهة الخلاص الوطني في قضايا ترتبط بالإرهاب وفساد مالي والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
وتقول "الجبهة"، التي تضم تجمّعا لأحزاب معارضة، إن التهم ملفقة وذات طابع سياسي، كما تتهم سعيّد، الذي حلّ البرلمان وألغى الدستور هيئات دستورية أخرى في 2021، بتقويض أسس الديموقراطية والتأسيس لحكم فردي. وتطالب الجبهة، التي لم تعلن اعترافها بالبرلمان الجديد ولا دستور 2022، بتنحي سعيّد عن الحكم، ووضع حكومة انتقالية تمهيدا لإصلاحات دستورية.

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