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اعتقال قائد "قوات الدعم السريع" في مروي

Lebanon 24
18-04-2023 | 18:34
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أفادت "العربية" نقلاً عن مصدر أنه تم اعتقال قائد قوات الدعم السريع في مروي.
يأتي ذلك فيما قال الجيش السوداني في بيان إننا "نسيطر على مطار مروي بشكل كامل".
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