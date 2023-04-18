أفادت "العربية" نقلاً عن مصدر أنه تم اعتقال قائد قوات الدعم السريع في مروي.

يأتي ذلك فيما قال الجيش السوداني في بيان إننا "نسيطر على مطار مروي بشكل كامل".

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