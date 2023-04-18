أبو الغيط لفكي: ضرورية.. الهدنة الإنسانية الموقتة في السودان

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رحّب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بالهدنة الإنسانية في السودان، والتي أعلن عن سريانها لمدة 24 ساعة، معتبرا أنها ضرورية وتمثل خطوة هامة لإعطاء الفرصة للسكان المدنيين والمرضى لالتقاط الأنفاس، والتعامل مع الحالات الإنسانية الطارئة.وأعرب في اتصال هاتفي مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، عن أمله في التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار، وفي البناء على هذه الخطوة، وتمديد الهدنة الإنسانية.المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، قال إن الاتصال شهد تبادلا لوجهات النظر حول الوضع الخطير في السودان، وما يمكن عمله بالتنسيق بين المنظمتين الإقليميتين "الجامعة العربية والاتحاد الافريقي" للوصول إلى وقف التصعيد واستعادة الهدوء.واعتبر أن لغة الحوار هي التي ينبغي أن تسود كسبيل لمعالجة القضايا، من أجل حقن دماء السودانيين والحفاظ على وحدة البلاد، و اتفقا على مواصلة التنسيق و تبادل الرأي حول الموقف في السودان خلال الأيام القادمة.وأضاف بأن الجامعة العربية والاتحاد الافريقي لديهما تاريخ طويل من العمل المشترك و التنسيق، فيما يخص السودان و غيرها من القضايا ذات الاهتمام للمنظمتين.