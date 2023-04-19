ولي العهد السعودي التقى الرئيس الفلسطيني

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اجتمع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في جدة، مع رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس.تم خلال الاجتماع، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، استعراض مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتأكيد على مواصلة الجهود المبذولة بما يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".حضر الاجتماع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف السديري.فيما حضره من الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الاغا ورئيس المراسم سكرتير الرئيس الخاص حسين حسين.