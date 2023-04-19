قمر صناعي للاستطلاع.. هذا ما امر به كيم جونغ أون

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أفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، بأن الزعيم كيم جونغ أون أعطى توجيهات للمسؤولين بالمضي في خطة لإطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري كما هو مخطط له.وقال الزعيم الكوري الشمالي إن تعزيز قدرات الاستطلاع يمثل أولوية لمواجهة "التهديدات" الأميركية والكورية الجنوبية.وأجرت كوريا الشمالية في ديسمبر ما وصفته بأنه اختبار مهم وفي "المرحلة النهائية" لقمر صناعي للاستطلاع، وقالت إنها ستكمل الاستعدادات لإطلاقه بحلول أبريل، وفقا لرويترز.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم حث خلال زيارة للإدارة الوطنية للتطوير الجو فضائي، أمس الثلاثاء، على نشر القمر الصناعي وفقا لما هو مقرر له وأمر بنشر أقمار صناعية متعددة للاستطلاع في مدارات مختلفة لتعزيز قدرات البلاد على المراقبة.