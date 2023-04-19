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رئيس غواتيمالا يزور تايوان السبت

Lebanon 24
19-04-2023 | 02:30
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أعلن رئيس غواتيمالا أليخاندرو جياماتي أنّه سيجري زيارة رسميّة لتايوان، السبت، لإظهار دعمه للجزيرة، التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها.

وقال جياماتي: "نحن على وشك توقيع اتّفاق يجري العمل على الانتهاء منه مع تايوان لتوسيع إمكانية وصول منتجات جواتيمالا" إلى سوق الجزيرة. وأشار إلى أنه سيزور "أكبر الشركات" التايوانيّة الراغبة بـ"المجيء إلى غواتيمالا".
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وأجرت رئيس تايوان تساي إنج وين زيارة لغواتيمالا في بداية الشهر، ثمّ توجّهت إلى بليز، وهما الدولتان الوحيدتان في أميركا الوسطى اللتان ما زالتا تُقيمان علاقات دبلوماسيّة مع تايبيه، بعد إعلان هندوراس في 26 آذار أنّها قطعت علاقاتها بالجزيرة وقرّرت الاعتراف ببكين.
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