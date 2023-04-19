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عربي-دولي
روسيا تتهم أوكرانيا والأمم المتحدة بتخريب اتفاق الحبوب
Lebanon 24
19-04-2023
|
03:30
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اتهمت روسيا، كلاً من أوكرانيا والأمم المتحدة بتخريب اتفاق الحبوب الذي يسمح بتصدير الحبوب الروسية والأوكرانية عبر البحر الأسود.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية الروسية قولها إن أوكرانيا والأمم المتحدة تتسببان في عراقيل لعمليات تفتيش السفن التي تنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية وكذلك لتسجيل السفن الجديدة.
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وسبق أن قالت أوكرانيا هذا الأسبوع إن اتفاق الحبوب معرض للانهيار، إلا أن موسكو قالت، الثلاثاء، إن عمليات تفتيش السفن بموجب الاتفاق استؤنفت بعد توقف قصير.
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