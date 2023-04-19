Advertisement

عربي-دولي

روسيا تتهم أوكرانيا والأمم المتحدة بتخريب اتفاق الحبوب

Lebanon 24
19-04-2023 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1058703-638174900124916034.jpg
Doc-P-1058703-638174900124916034.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتهمت روسيا، كلاً من أوكرانيا والأمم المتحدة بتخريب اتفاق الحبوب الذي يسمح بتصدير الحبوب الروسية والأوكرانية عبر البحر الأسود.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية الروسية قولها إن أوكرانيا والأمم المتحدة تتسببان في عراقيل لعمليات تفتيش السفن التي تنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية وكذلك لتسجيل السفن الجديدة.
Advertisement

وسبق أن قالت أوكرانيا هذا الأسبوع إن اتفاق الحبوب معرض للانهيار، إلا أن موسكو قالت، الثلاثاء، إن عمليات تفتيش السفن بموجب الاتفاق استؤنفت بعد توقف قصير.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2023-04-19
09:30 | 2023-04-19
09:00 | 2023-04-19
08:30 | 2023-04-19
08:00 | 2023-04-19
07:30 | 2023-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website