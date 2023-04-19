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عربي-دولي

مأساة في الصين.. حريق بمستشفى يودي بحياة 21 شخصا

Lebanon 24
19-04-2023 | 04:30
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أودى حريق بحياة 29 شخصاً في مستشفى بالعاصمة الصينية بكين، فيما أمرت السلطات بالتحقيق في الحادث الذي سجل أكبر حصيلة للضحايا في حريق بالعاصمة منذ 2002.

وقال مسؤول في بكين إن من بين الضحايا 26 من مرضى المستشفى، وإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق اندلع في جناح ترقد به الحالات الحرجة بسبب مواد طلاء قابلة للاشتعال.
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