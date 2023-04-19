تدمير 10 مسيرات روسية وحرائق بأوديسا.. اليكم جديد الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا

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أعلنت القوات الأوكرانية، أنها تمكنت من إسقاط عدد من الطائرات المسيرة الروسية في منطقة أوديسا، بجنوب أوكرانيا، لكنها أشارت إلى بعض المسيرات تسببت باندلاع حرائق بإحدى منشآت البنية التحتية.وقالت الإدارة العسكرية لأوديسا، في بيان إن طائرات مسيرة روسية قصفت المنطقة، خلال ليل الثلاثاء، من دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط ضحايا.وأضافت "بفضل العمل الناجح لقواتنا الدفاعية تم تدمير معظم طائرات العدو بدون طيار ولكن للأسف قُصف مبنى عام واحد"، مؤكدة أنه لم يبلّغ عن أي إصابات حتى الآن، لكنها أشارت إلى أنه تم اتخاذ تدابير لاحتواء الحرائق التي تسببت فيها هذه الهجمات ونُشرت خدمات الطوارئ التابعة للدولة.وفي تقريره اليومي، قال الجيش الأوكراني إنه أسقط 10 طائرات مسيّرة معادية ليلا، بحسب ما ذكرت فرانس برس.