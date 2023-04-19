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توقع خبراء ان يسقط قمر اصطناعي تابع لوكالة "ناسا" الفضائية الأميركية على الأرض خلال الساعات المقبلة.ويقول خبراء في مجال الفضاء إن احتمالات الخطر الذي يشكله سقوط قمر "ناسا" الاصطناعي منخفضة، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الأربعاء.ويُعتقد أن القمر "Rhessi" سيحترق في الغلاف الجوي ليل الأربعاء، بحسب وكالة "ناسا" ووزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون".ولم تكشف وكالة "ناسا" عن المكان الذي يُتوقع أن يسقط عليه القمر، بسبب انعدام اليقين المستمر بشأن متى وأين بالتحديد سيسقط القمر.ومن المفترض أن تحترق معظم أجزاء القمر الاصطناعي، الذي يبلغ وزنه 300 كيلوغرام، عندما يندفع عبر الغلاف الجوي العلوي.لكن من المتوقع أن بعض الأجزاء ستسقط على الأرض.وقالت "ناسا" إن خطر تعرض أي شخص على سطح الأرض للأذى من القمر الاصطناعي منخفض، وذلك بنسبة واحد من 2467.وكان القمر "Rhessi" أطلق إلى المدار الفضائي عام 2002 لدراسة الشمس.وخرج عن الخدمة في عام 2018، بسبب مشكلات في الاتصال.(سكاي نيوز)