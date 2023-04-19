هل ستوقف الولايات المتحدة الدعم المالي لحلفائها في الشرق الأوسط؟

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في مجموعة الوثائق السرية الاميركية التي تم تسريبها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، هناك اكتشافات كبيرة في ما يتعلق بالتقييمات الاستخباراتية حول مسار الحرب الروسية على أوكرانيا. ولكن هناك أيضًا ملاحظات مهمة تتعلق بالخطط المصرية لتصنيع وشحن 40 ألف صاروخ إلى روسيا.وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأميركية، "إن خطوة مصر هذه، وعلى الرغم من النفي، هي دعوة مهمة لواشنطن لتستيقظ من سباتها. فقد حان الوقت لإعادة تقييم المساعدات الخارجية والعسكرية الضخمة التي تقدمها الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط. لقد خططت ثلاث إدارات متعاقبة لتحويل اهتمامها عن الشرق الأوسط لصالح زيادة تركيزها على التهديدات التي تشكلها القوى العظمى. وبعد عقود من الالتزام الأميركي بحل المشكلات الإقليمية، تراجعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رسميًا، مما ساهم في تقليل النفوذ الأميركي في كل من بلاد الشام والخليج العربي. لكن الغريب في الأمر أنه، ومع ذلك، لم تتعثر برامج المساعدة الأميركية، في ظل استمرار تدفق مليارات الدولارات، معظمها إلى إسرائيل ومصر والأردن".وتابعت الصحيفة، "منذ عام 1946، أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 350 مليار دولار كمساعدة للشرق الأوسط. وذهبت حصة الأسد لكل من إسرائيل ومصر، لكن المنطقة ككل تمثل أكبر جزء جغرافي منفرد من ميزانية المساعدات الخارجية الأميركية. وبموجب مذكرة تفاهم مدتها 10 سنوات مع إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في عام 2016، تتلقى إسرائيل 3.8 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى مئات الملايين الإضافية لبرامج دفاع مشتركة مع الولايات المتحدة. وتم تخصيص 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي لمصر في السنة المالية 2023، مع ما يقرب من 150 مليون دولار من المساعدات الخارجية غير العسكرية. ويتلقى الأردن 1.65 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية، كما ويحصل الفلسطينيون على ما يقرب من 500 مليون دولار، من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين المثير للجدل".وأضافت الصحيفة، "إن الأساس المنطقي لهذا الإنفاق الهائل هو التاريخ القديم، على الأقل من منظور السياسة الخارجية. وارتفعت المساعدات الإسرائيلية بشكل كبير منذ أوائل السبعينيات، عندما كانت الدولة اليهودية تحت حصار مستمر من جيرانها العرب وجامعة الدول العربية الأوسع. ويعود أصل برنامج المساعدات المصرية إلى اتفاقيات كامب ديفيد عام 1979 التي أنهت حالة الحرب بين مصر وإسرائيل، وهي أول اتفاقية سلام عربية إسرائيلية. ويحتل الأردن الآن مرتبة أعلى من مصر في المساعدات الأميركية الثنائية، بسبب برنامج مساعدات آخر، وساهم اتفاق السلام الأردني مع إسرائيل عام 1994 إلى ارتفاع في نسبة المساعدات. ويعود الدعم المالي الأميركي للفلسطينيين إلى اتفاقيات أوسلو عام 1993 التي أدت إلى إنشاء السلطة الفلسطينية".وسألت الصحيفة، "ما الذي فعلته هذه الدول للولايات المتحدة مؤخرًا؟ وأكدت أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لا تزال متينة على الرغم من الخلافات حول الحكم والصراع مع الفلسطينيين. ومع ذلك، ليس من الغريب التساؤل عما إذا كانت إسرائيل لا تزال بحاجة إلى المساعدة الأميركية لمواجهة أعدائها العرب. صحيح أن الدولة اليهودية لا تزال تتعرض للهجوم ولكن وفقًا لبعض المقاييس، تمتلك إسرائيل الآن المرتبة 13 من حيث نصيب الفرد من الدخل في العالم. الحقيقة هي أن أموال أميركا لم تعد ضرورية للدفاع عن إسرائيل".وبحسب الصحيفة، "ومن ثم مصر. الحقيقة هي أنه على مدى عقود، كان مسؤولو المخابرات على دراية بالعلاقات العسكرية المقلقة بين القاهرة والعديد من الخصوم الأميركيين، من بينهم روسيا والصين وكوريا الشمالية. ويقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتسهيل عملية رد اعتبار نظيره الروسي بشار الأسد. وفي الأردن، يحتاج الملك عبد الله إلى الولايات المتحدة أكثر مما تحتاجها إسرائيل أو مصر. مثقل باللاجئين من سوريا والاقتصاد الضعيف، يقوم عبد الله بتثليث سياسته الخارجية. لقد نأى بنفسه عن اتفاقيات إبراهيم التاريخية، واعتمد نبرة لاذعة بشكل متزايد تجاه إسرائيل.وختمت الصحيفة، "ليس هناك شك في أن العديد من شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط - بما في ذلك إسرائيل - يشعرون بالحاجة إلى التحوط من رهاناتهم، بحساب أنهم لم يعد بإمكانهم الاعتماد على واشنطن التي انحرفت بعيدًا باتجاه أوكرانيا والصين. أما ما إذا كان هذا اختيارًا حكيمًا بالنسبة لهم فهو سؤال مختلف. لكن من وجهة نظر الولايات المتحدة، لا يمكنها المضي قدمًا بتقديم المليارات من المساعدات الممولة من دافعي الضرائب للدول التي لا تدعم السياسة الخارجية الأميركية، والتي لا تحتاج إلى أموالها، ولا تشارك قيمها - خاصة في حالة مصر. لقد حان وقت إعادة التقييم".