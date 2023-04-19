هل تنجح مصر في تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي؟

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كتب موقع "الحرة": ينتظر صندوق النقد الدولي تنفيذ مصر مزيدا من الإصلاحات التي تعهدت بها قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، وتتلخص الإصلاحات في شرطين هما خصخصة أصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة المصرية، بحسب تصريحات مسؤولي الصندوق.والقرض الذي اتفقت عليه مصر، في كانون الأول 2021، كان من المفترض إجراء مراجعته الأولى، في آذار الماضي، لكنها تعثرت بسبب عدم تنفيذ مصر شروط الصندوق، وأُجلت إلى يونيو المقبل، بحسب وكالة "بلومبرغ".لكن مدى قدرة مصر على تنفيذ شروط الصندوق في هذه المدة الزمنية وتأثيرها على الاقتصاد المصير يثير كثيرا من التساؤلات.استبعد الخبير الاقتصادي، علاء عبدالحليم، في حديثه لموقع "الحرة"، أن تنجح مصر في إجراء الإصلاحات الي يطالب بها صندوق النقد. وقال: "فنيا وعمليا، لا يمكن الالتزام ببيع الأصول خلال العام الجاري".وأضاف أن المنطق يقول إن خطة بيع الأصول وخصخصة الشركات يجب أن تستمر لمدة ثلاث سنوات على الأقل، بحيث تنتقل الأصول والشركات أولا إلى أحد الصناديق السيادية، ثم يعاد هيكلة الشركات وتحويلها بما يتوافق مع المعايير العالمية.وتحدث عبدالحليم عن صعوبة وربما استحالة طرح شركات الجيش تحديدا للخصخصة أو للبيع لصعوبات فنية، وقال إنه لابد من إصدار العديد من القوانين لتحويل هذه الشركات إلى شركات مساهمة عادية قابلة للخصخصة.ويتوقع عبدالحليم أن يمنح صندوق النقد فترة سماح أطول لمصر لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها تصل إلى 3 سنوات.واستبعد الخبير الاقتصادي أن يفرض الصندوق عقوبات أو غرامات على مصر، لكنه أوضح أن النتيجة ستكون توقف أي دعم من الصندوق، وستقع مصر في أزمة كبير، وستضطر للجوء لدول الخليج لتبيع أصولها بأي سعر وفق شروطهم.وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الأحد، إن الصندوق يستعد لإجراء المراجعة، دون إعطاء جدول زمني. وأضافت للصحفيين "الفرق تعمل وأنا واثقة من أننا سنحقق نتيجة جيدة"، وفقا لـ"بلومبرغ".ويمكن لصندوق النقد الدولي الجمع بين المراجعات في بعض الحالات، ما يعني أنه إذا لم تكتمل المراجعة الأولى بحلول يونيو، فيمكن دمجها مع المراجعة التالية، والتي من المقرر إجراؤها في النصف الثاني من عام 2023، بحسب "بلومبرغ".وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة البريطانية في مصر، كريم القماش، لموقع "الحرة" إن الحكومة الحالية لمصر هي من وضعت نفسها في هذا الموقف، وهي من ذهبت لتلقي القرض من صندوق النقد، ولذلك عليها الالتزام بتنفيذ الشروط بكفاءة وسرعة لتجنيب مصر خطر الإفلاس.وأضاف أن ما يصدر عن صندوق النقد يعتبر رسالة إلى مصر بضرورة سرعة تعديل مسارها وإلا لا مزيد من المساعدات، وهو ما يتابعه العالم لمعرفة مدى استقرار الاقتصاد المصري.وطالب أستاذ الاقتصاد كلا من الحكومة والجيش بضرورة التخلي عن سيطرتهما على السوق وتقبل المنافسة العادلة، حتى يكتسب الاقتصاد المصري ثقة المستثمرين العالميين.ومن جانبه يرى الخبير الاقتصادي، فتحي الفقي، أن مصر قامت بالفعل بالعديد من الإصلاحات السريعة والمؤثرة، لكن ليس من الطبيعي أن تطالبها أي جهة بالتسرع في بيع الشركات والأصول، التي تعد ثروات قومية، في غضون ثلاثة أشهر أو حتى عام.وقال لموقع "الحرة" إن صندوق النقد يمارس ضغوطا كبيرة على الاقتصاد المصري، ويطالب بشروط قد تكون تعجيزية في فترات زمنية قليلة، من دون أن يدرك مدى التأثير السلبي لهذه الشروط على الاقتصاد المصري والمواطنين.يقول الخبير الاقتصادي، علاء عبدالحليم، لموقع "الحرة" إن قرض صندوق النقد المقدم لمصر، والذي لا يمثل أكثر من 17% من إجمالي الفجوة التمويلية المقدرة في البلاد، ليس كافيا لحل أزمة سيولة العملة الأجنبية، مضيفا أن مصر تحتاج لتغيير سياستها الاقتصادية بشكل كامل.وأوضح أن مصر في وضع حرج ولا تستطيع الالتزام بشروط صندوق النقد حتى الآن لأنها تعاني من نقص شديد في الدولار وارتفاع كبير في معدلات التضخم، بسبب تراجع النشاط الاقتصادي الخاص وهروب المستثمرين.وقدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية في مصر بنحو 18 مليار دولار خلال 6 سنوات بداية من العام المالي الجاري، متوقعا أن تسهم موافقته على تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات في جذب تمويلات بنحو 14 مليار دولار من مؤسسات دولية وإقليمية شاملة دخول الخليجيين، للاستحواذ على أصول مملوكة للدولة، بحسب "بلومبرغ".وستؤدي الموافقة على المراجعة، التي من المقرر أن يناقشها مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، بحلول يونيو المقبل، إلى حصول مصر على شريحة ثانية من القرض، بقيمة 261.13 مليون من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، أو حوالي 354 مليون دولار، وفقا لـ"بلومبرغ".وقال أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية في مصر، كريم القماش، لموقع "الحرة"، إن المواطنين في مصر هم من سيتحملون عبء شروط صندوق النقد، مشيرا إلى أن الوضع سيكون صعبا في الفترة القادمة.وأوضح أن شروط صندوق النقد من المفترض أن تؤثر على استمرار الإستراتيجية التي يتبعها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، والتي تحدث عنها سابقا في وسائل الإعلام، وهي المسارات المتوازنة، بمعنى أنه يضخ استثمارات كبيرة في أكثر من مشروع في الوقت نفسه، خاصة في البنية التحتية والطاقة.وقال القماش إن الاستثمار في هذه المشاريع ليس له جدوى اقتصادية في الوقت القريب، بالإضافة إلى أنه يحدث بشكل عشوائي وبدون دراسات دقيقة.وأضاف أن المشكلة تكمن في عدم ترتيب الأولويات من جانب الحكومة في اتجاهات وأساسيات الإنفاق.وأوضح أن هذا كان واضحا في تصريح مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، منذ يومين، بضرورة ترشيد مصر إنفاقها على المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل.ولذلك يرى القماش أنه إذا أرادت مصر تنفيذ شروط الصندوق يجب أن يكون هناك ترتيبا للأولويات وأوجه الإنفاق، معتبرا أن تصريح جورجيفا ضروري لضبط أداء الحكومة الحالية.أزمة أخرى تحدث عنها القماش وهي نسب التضخم. وقال إن المخاوف بشأن التضخم، الذي بلغ بالفعل أعلى مستوياته منذ أعقاب أزمة العملة في عام 2016، تعتبر أحد الأمور التي تفرض قيودا على الحكومة المصرية لتنفيذ إصلاحات النقد الدولي، خاصة لما سيتبعه ذلك من تأثير على الاستقرار الاجتماعي.وهذه المخاوف حذر منها صندوق النقد الدولي في كانون الثاني، موضحا أن البنك المركزي "قد يواجه ضغوطا سياسية واجتماعية لعكس مساره"، بحسب الشبكة.ويستهدف البنك المركزي المصري تضخما بنسبة 7 في المئة، بحلول الربع الرابع من العام المقبل. وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة سنوية بلغت 32.7 في المئة، في مارس، وهي الأسرع منذ ما يقرب من ست سنوات، وفقا لـ"بلومبرغ".وبالنسبة لخفض قيمة العملة، يرى الفقي أن مصر اتخذت بالفعل خطوات في هذا الاتجاه لكنها ليست كافية لصندوق النقد أو حتى للمستثمرين.وقال: "تم تعيين حاكم جديد للبنك المركزي لوضع سياسات مصرفية جديدة، كما أن الالتزام الحكومي بالوصول إلى سعر صرف عملة مرن في الفترة المقبلة لا يزال قائما".لكن الخبير الاقتصادي أوضح أنه لكي تصل مصر إلى سعر صرف عملة مرن بشكل صحيح بدون الدخول في أزمة أعمق، فلابد من تدفق العملات الأجنبية.وأشار إلى أنه حاليا لا يمكن إنجاز هذه المهمة بالكامل، لذلك طالب الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي بتحديد الوقت اللازم لتنفيذ الوصول إلى سعر صرف عملة مرن، وعرض الأمر على صندوق النقد.ويعد تخفيض قيمة العملة قضية حاسمة بالنسبة لصندوق النقد. وتقول الحكومة المصرية إنها تتحول إلى سعر صرف مرن، وقد تم تخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات، منذ مارس 2022. لكن فترات الاستقرار الطويلة للجنيه، حتى مع انخفاض قيمته في السوق السوداء المحلية، أثارت تساؤلات حول التزام مصر باستمرار سعر صرف مرن، بحسب "بلومبرغ".وبالنسبة للشرط الثاني لصندوق النقد والمتعلق ببيع الأصول، قال الخبير الاقتصادي، فتحي الفقي، لموقع "الحرة" إن مصر كان من المفترض أن تحرز تقدما في هذا الأمر بعدما حددت قائمة خصخصة ٣٢ شركة، في آذار الماضي، وكانت هناك عدة عروض من شركات خليجية.لكن الفقي أوضح أن صفقات الخصخصة توقفت بسبب الخلافات التي حدثت بين مصر والدول الخليجية، بسبب اشتراطها تخفيض العملة قبل البدء في عمليات الشراء.ووفقًا لبرنامج صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تجمع مصر ملياري دولار من بيع حصص مملوكة للدولة، خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في حزيران، بحسب الوكالة الأميركية.