لأول مرة منذ 60 عاما.. دولة قد تفوق الصين في عدد السكان

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يتوقع أن تتخطى الهند، الصين كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بحلول منتصف عام 2023، بحسب تقديرات نشرتها الأمم المتحدة.وسيبلغ عدد سكان الهند 1,4286 مليار نسمة مقابل 1,4257 مليار نسمة في الصين، وفقا لتقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان حول حالة سكان العالم.وكان تقرير "التوقعات السكانية العالمية" الصادر عن إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية التابعة للأمم المتحدة المنشور خلال تموز الماضي، أظهر أن الهند ستتجاوز الصين كأكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم بحلول عام 2023.