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مقر القيادة العامة للجيش السوداني مهم جداً.. اليكم الاسباب

Lebanon 24
19-04-2023 | 03:40
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تصاعدت حدة الاشتباكات ودوي الانفجارات في محيط القيادة العامة للجيش السوداني، اليوم الأربعاء، بعد اندلاع معارك في جميع أنحاء السودان منذ يوم السبت، بين الجيش وقوات الدعم السريع تحولت إلى أعمال عنف دامية رغم الإعلان عن هدنة بدأت مساء أمس.
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وفي خضم المعارك الجارية تصاعدت الاشتباكات العنيفة للسيطرة على مبنى القيادة العامة للجيش، الذي يضم مقار سيادية ذات أهمية استراتيجية لكلا الطرفين، وذلك لعدة أسباب ندرج أبرزها.
إذ يضم هذا المقر عدة مبانٍ مهمة، منها مبنى المخابرات ومبانٍ سكنية لإقامة عدد من الدبلوماسيين وموظفي الخدمة المدنية، ومنهم قائد قوات الدرك، بحسب ما أوضح الصحافي ماهر أبو جوخ.
كما يضم بيت الضيافة الذي يقيم فيه عادة القائد العام للقوات المسلحة، وكان يقيم فيه الرئيس السابق عمر البشير.

كذلك يقع مقر القيادة بالقرب من منطقة المطار التي تربطها مداخل عدة مع مبنى القيادة العام.
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