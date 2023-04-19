مُجدداً.. مسرب الوثائق السرية أمام المحكمة

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مُجددا يمثل جاك تيكسيرا، جندي الحرس الوطني الجوي في ولاية ماساتشوستس المتهم بتسريب وثائق عسكرية بالغة السرية أمام القضاء اليوم الأربعاء، في جلسة استماع لاتخاذ قرار بشأن بقائه خلف القضبان في انتظار المحاكمة، من عدمه.وألقي القبض على تيكسيرا، 21 عاما، في منزله بولاية ماساتشوستس، الأسبوع الماضي ووجهت إليه، بموجب قانون التجسس، تهمة الاحتفاظ غير المصرح به لمعلومات ونقل معلومات سرية عن الدفاع الوطني.وخلال أول ظهور له أمام المحكمة الفيدرالية في بوسطن يوم الجمعة، أمر قاض ببقائه قيد الاحتجاز حتى جلسة استماع يوم الأربعاء.ووجهت لتيكسيرا اتهامات بنشر وثائق عسكرية سرية للغاية حول حرب أوكرانيا وغيرها من قضايا الأمن القومي الكبرى في غرفة دردشة على منصة ديسكورد، وهي منصة وسائط اجتماعية.وأثار هذا الكشف لمعلومات استخباراتية ضجة دولية، كما أثار تساؤلات جديدة حول قدرة أميركا على حماية أسرارها.وقال قادة القوات الجوية، أمس الثلاثاء، إن تحقيقا يجري في كيفية وصول طيار واحد إلى مئات من الوثائق السرية للغاية ونشرها.كما سحب سلاح الجو مهمة الاستخبارات من جناح المخابرات رقم 102 بالحرس الوطني الجوي في كيب كود - حيث خدم تيكسيرا - في انتظار مزيد من المراجعة.(الحرة)