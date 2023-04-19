"حرب نووية روسية للهيمنة على العالم": خطة تصعيد غير مسبوقة مع الغرب.. هذا ما كشفته صحيفة أميركية

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كشفت مجلة Newsweek الأميركية في تقرير نشرته أمس الثلاثاء أن ضيوف قناة تلفزيونية حكومية روسية ناقشوا خطة للهيمنة على العالم بعد حرب نووية مع الغرب، وذلك خلال نقاش حول التوترات العالمية الراهنة بسبب الحرب في أوكرانيا.وطالب مقدم البرامج في التلفزيون الحكومي، فلاديمير سولوفيوف، مراراً وتكراراً بمزيد من التصعيد في الحرب الأوكرانية، والاعتداء على الغرب في ظل احتدام الصراع.صعوبات أمام جيش روسيا في أوكرانيافي الشهور الأخيرة، واجه الجيش الروسي صعوبات من أجل إحراز تقدم على صعيد الغزو الذي يشنه في أوكرانيا، وحاول الاستيلاء على مدينة باخموت التي تقع في منطقة دونباس، قبل هجوم مضاد متوقع عن طريق كييف.في المقابل فإذا اخترقت القوات الأوكرانية وتقدمت، فقد تصل إلى شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، وهو ما حذر منه أحد حلفاء بوتين قائلاً إنه قد يؤدي إلى استخدام الأسلحة النووية.جادل سولوفيوف خلال البث بأن الغرب يتأهب لحرب نووية عالمية، وأصر على أن روسيا يجب عليها التصرف بصورة أشد عدوانية. ويطالب سولوفيوف دائماً باتخاذ نهج أشد عدوانية، ويشجب دعم الغرب لأوكرانيا في صراعها ضد روسيا.اللجوء لحرب نووية مع الغربفي فيديو رُفع الإثنين 17 نيسان على قناة Russian Media Monitor بموقع يوتيوب، وهو مشروع يراقب التلفزيون الحكومي الروسي، تساءل عميد كلية التلفزيون بجامعة موسكو الحكومية، فيتالي تريتياكوف، عما سيحدث بعد نشوب أي حرب نووية.قال تريتياكوف: "سوف ننتصر بالتأكيد، هذا ليس محل نقاش من الأساس. وماذا سيحدث بعد انتصارنا؟". وأوضح: "لنقل إننا انتصرنا في حرب نووية سريعة ومحدودة ونلنا منهم جميعاً. بعد ذلك علينا أن نحكم العالم. يجب على المنتصر أن يحكم العالم".أضاف: "هل لدينا منصة وخطة عن حكم العالم؟ لا أعرف، لم أسمع عنها". ومزح سولوفيوف قائلاً إن خطة حكم العالم كانت مكتوبة على منشفة، وسوف تصاغ بينما يجلس أشخاصٌ في مطعم.تابع تريتياكوف حديثه قائلاً: "عندما قال بوتين إن السنوات العشر القادمة ستكون صعبة، فمن المؤكد أن هذا لا يتعلق فقط بالحرب في الأراضي التي كانت أوكرانيا سابقاً، التي يجب ببساطة تصفيتها بوصفها أُمَّة".وأوضحت مجلة Newsweek أنها تواصلت مع وزارة الخارجية الروسية عبر البريد الإلكتروني للحصول على تعليق حول هذه التصريحات.(عربي بوست)