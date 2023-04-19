بوغدانوف بحث مع السفير الإيراني لدی موسکو في آلية عقد الاجتماع الرباعي بخصوص سوريا

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بحث المبعوث الخاص للرئیس الروسي في شؤون المنطقة وإفریقیا میخائیل بوغدانوف مع السفير الإيراني لدی موسكو کاظم جلالي، التخطیط لعقد اجتماع رباعي لوزراء الخارجية بشأن الملف السوري، بحسب "روسيا اليوم". وخلال هذا اللقاء تم البحث في آخر تطورات الوضع بشأن التخطیط لعقد اجتماع رباعي لوزراء الخارجية في الملف السوري.وأکد الجانبان أهمیة هذه المبادرة في تعزیز الاستقرار والأمن الإقلیمي ومواصلة الجهود لتقریب مواقف الأطراف المختلفة، بحسب وكالة "إسنا".وكانت موسكو قد أبلغت أنقرة باحتمال عقد اجتماع وزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران وتركيا مطلع أيار ، وأن عملية تحديد الموعد جارية، فيما قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن أنقرة "لا تقبل بشروط مسبقة" في عملية التطبيع مع سوريا، والهدف هو إحياء العملية السياسية.من جانبها، طالبت دمشق أنقرة مرارا بسحب قواتها المتواجدة في المنطقة الحدودية السورية، والتي تنفذ عمليات هناك ضد التشكيلات الكردية، مشيرة إلى أن تواجد القوات التركية غير قانوني".(روسيا اليوم)