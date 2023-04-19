بعيداً عن روسيا.. الولايات المتحدة تشن حرباً اقتصادية للسيطرة على هذه الدول الثلاث

تشن الولايات المتحدة، وبهدوء، معركة اقتصادية للسيطرة على الدول المندمجة، وهي ثلاث دول في جزر المحيط الهادئ تواجه ضغوطًا متزايدة للوقوف إلى جانب الصين أو الولايات المتحدة في تنافسها الجيوسياسي المتزايد في المحيط الهادئ.

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وبحسب موقع "ريسبونسيبل ستايتكرافت" الأميركي، "أنه في الوقت الذي تتحرك فيه الصين لتأسيس وجود لها في جزر المحيط الهادئ، وهي منطقة محيطية كبيرة في وسط المحيط الهادئ، تتحرك الولايات المتحدة لتعزيز سيطرتها العسكرية والاقتصادية على هذه البلدان الثلاثة، والتي تتكون من جزر بقيت تحت النفوذ الأميركي منذ الحرب العالمية الثانية. وأوضح النائب براد شيرمان في جلسة استماع بالكونغرس الشهر الماضي: "لقد حاربنا من أجل هذه الجزر الاستراتيجية من قبل"، في إشارة إلى الحملات العسكرية الأميركية ضد اليابان خلال الحرب العالمية الثانية. وأضاف: "ها نحن الآن نقاتل مرة أخرى، وعلينا الانتباه"."

وتابع الموقع: "منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لعبت الولايات المتحدة دورًا مهيمنًا في جزر المحيط الهادئ. وفي العقود التي أعقبت الحرب، أدار المسؤولون الأميركيون منطقة كبيرة تُعرف باسم إقليم وصاية جزر المحيط الهادئ. هناك، نظم عملاء أميركيون عمليات سرية ضد الصين واختبروا أسلحة نووية، فجروا 67 قنبلة نووية في جزر مارشال بين عامي 1946 و1958. ومنذ الثمانينيات من القرن الماضي، حافظت الولايات المتحدة على علاقات وثيقة مع بالاو وجزر مارشال وولايات ميكرونيزيا الموحدة، الدول الثلاث التي خرجت من منطقة الوصاية. وحافظت الولايات المتحدة على سيطرتها العسكرية على الجزر في مقابل المساعدة الاقتصادية".

وأضاف الموقع: "حاليًا، يعيد المسؤولون الأميركيون التفاوض بشأن الاتفاقات، التي تتضمن أحكامًا اقتصادية من المقرر أن تنتهي هذا العام لجزر مارشال وولايات ميكرونيزيا الموحدة وفي العام المقبل في بالاو.



أهمية الجزر لأميركا



ويتفق المسؤولون في واشنطن إلى حد كبير على أن الدول المندمجة لها أهمية بالغة لاستراتيجية الولايات المتحدة في المحيط الهادئ. كمراكز لوجستية، توفر الجزر للجيش الأميركي إمكانية الوصول إلى الأراضي والمجال الجوي والممرات البحرية. ويفضل المسؤولون الأميركيون الجزر لقربها من المواقع العسكرية الأميركية الأخرى في المنطقة، وخاصة القواعد العسكرية الأميركية في غوام".

وتابع الموقع: "أبلغ كيوني ناكوا، المسؤول في وزارة الداخلية، الكونغرس في جلسة الاستماع الشهر الماضي أن الدول المندمجة تقع في منطقة ذات أهمية استراتيجية تسهل العمليات الأميركية في كافة أنحاء المحيط الهادئ. وجادل مسؤولون آخرون بأن سيطرة الولايات المتحدة على الدول المندمجة مهمة لاستبعاد القوات العسكرية الأخرى من المنطقة. ويؤكد هؤلاء المسؤولون على ما يسمونه "الإنكار الاستراتيجي"، وهو حق أميركي مزعوم في طرد القوات العسكرية الأخرى بالقوة من المياه المحيطة بالدول المندمجة. ورحب بعض قادة الجزر بهذه القوى العسكرية الأميركية، وذهبوا إلى حد الإصرار على أن بلادهم جزء من الوطن الأميركي".

وبحسب الموقع، "فإن ما يثير قلق المسؤولين الأميركيين بشكل خاص هو احتمال أنهم يخسرون الأرض في المنطقة لصالح الصين. وانطلقت الإنذارات في واشنطن العام الماضي عندما سربت أنباء مفادها أن الصين وجزر سليمان قد أبرمتا اتفاقية أمنية سرية يمكن أن تؤدي إلى وجود القوات العسكرية الصينية في البلاد. وفي الشهر الماضي، أضاف رئيس ولايات ميكرونيزيا الموحدة المنتهية ولايته، بانويلو، إلى التوترات من خلال إصدار خطاب إلى كونغرس ولايات ميكرونيزيا الموحدة اتهم فيه الصين بشن حرب سياسية ضد ولايات ميكرونيزيا الموحدة. واتهم الصين بالتجسس، وجمع المعلومات الاستخبارية العسكرية، والسعي إلى ضوابط اقتصادية، ورشوة مسؤولي ولايات ميكرونيزيا الموحدة، ودعم الحركات الانفصالية، وتتبع تحركاته، والمخاطرة بالحرب مع تايوان".

وتابع الموقع: "بينما كان قادة الدول المندمجة يوازنون خياراتهم، كان المسؤولون الأميركيون يقومون بمناوراتهم الخاصة، إلى حد كبير من خلال تقديم عروض مماثلة للمساعدة الاقتصادية. وكما اعترف المسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في جلسة الاستماع الشهر الماضي، تخطط الإدارة لتزويد الدول المتعاقد عليها بـ 7.1 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية على مدى العقدين المقبلين. ووفقًا لمسؤولي الإدارة، فإن المساعدات الاقتصادية الأميركية مهمة للغاية لمواجهة الصين وتأمين الوجود الأميركي في المنطقة".

وختم الموقع: "يأمل العديد من المسؤولين الأميركيين أن يكون تدفق المساعدة الاقتصادية كافياً لإبقاء الدول المتضامنة تحت تأثير الولايات المتحدة. ويعتقدون أن الاستثمارات الاقتصادية الجديدة الكبرى ستعزز الوجود الأميركي في المنطقة وتجنب مواجهة مباشرة أكثر مع الصين. وبهذه الطريقة، تقاتل الولايات المتحدة من أجل السيطرة على الدول المندمجة باستخدام المساعدة والديبلوماسية عندما يكون ذلك ممكنًا، وأيضاً الاستعداد لمواجهة عسكرية مع الصين إذا لزم الأمر".