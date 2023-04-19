قفزوا من النوافذ هرباً.. مصرع 29 شخصاً جراء حريق في مستشفى صيني (فيديو)

أسفر حريق في مستشفى صيني عن مصرع 29 شخصاً وإصابة العشرات حسب أرقام جديدة أعلنها لي زونغرونغ مساعد رئيس بلدية فينغتاي في مؤتمر صحفي في بكين حيث يقع المركز الطبي.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأفراد يستخدمون شراشف مربوطة لتسلق الجدران هرباً من الدخان واللهب بعد اندلاع الحريق في مستشفى تشانغ فنغ.

BREAKING: Massive fire at hospital in Beijing, China 🇨🇳



Atleast 21 people's death and many people's injured.



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وأعلنت الشرطة الصينية اليوم الأربعاء، عن توقيف 12 شخصا في بكين غداة الحريق.

وقال سون هاي تاو من إدارة السلامة العامة إن بين الموقوفين مدير المؤسسة وموظفي الشركة المسؤولين عن أعمال تجديد فيها.

بدورهم، قال مسؤولون إن كل القتلى الذين وصل عددهم إلى 29 كانوا من المرضى فيما عدا ثلاثة أشخاص، وأُخمد الحريق في نصف ساعة.

وتحقق السلطات في الحريق الأسوأ في بكين منذ عام 2002 على الأقل، عندما أسفر حريق في مقهى للإنترنت عن مقتل 25 شخصا. (العربية)