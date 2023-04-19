بكين تدعم الجانب الأوروبي لدفع محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

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أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن دعمها للجانب الأوروبي في جهوده لتسهيل الاستئناف المبكر للمفاوضات بشأن أوكرانيا.جاء ذلك في الإفادة الصحفية للمتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين اليوم الأربعاء، حيث تابع أن الصين "تدعم الجانب الأوروبي في رغبته في تعزيز الاستئناف المبكر للمفاوضات استنادا لمصالحه الأساسية وطويلة الأجل لإنشاء نظام أمني متوازن ومستقر في القارة الأوروبية".وكانت "بلومبرغ" قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريد التواصل مع الصين بشأن خطة قد تؤدي إلى مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في اعتقاده، حيث يذكر أن ماكرون قد كلف مستشاره الدبلوماسي إيمانويل بون بالعمل مع رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، لوضع أساس للمفاوضات.وقد أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى استعدادها للمفاوضات، إلا أن كييف هي من ترفض الحوار، ووضعت حظرا على المفاوضات على المستوى التشريعي، وصرحت بأنه "لن يكون هناك (مينسك-3) في إشارة إلى اتفاقيات مينسك. وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق بأن الغرب يتجاهل باستمرار رفض كييف المستمر للتفاوض. (روسيا اليوم)