"اكتمل إنتاجه".. كيم جونغ أون يأمر بإطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بلاده أنجزت بناء أول قمر اصطناعي تجسسي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكورية الرسمية الأربعاء.

وقالت الوكالة إن كيم طلب خلال زيارة لوكالة الفضاء الكورية الشمالية "إطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري لكوريا الشمالية، اكتمل انتاجه في نيسان، في الموعد المحدد لعملية الإطلاق".

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لكن الزعيم الكوري الشمالي الذي تفقد مع ابنته "الإدارة الوطنية للتطوير الجوي والفضائي"، لم يذكر تفاصيل أخرى عن موعد الإطلاق، الا أنه حضّ العاملين في الإدارة على "إرساء قدرات جمع المعلومات الاستخبارية عبر نشر أقمار اصطناعية عدة على مدارات مختلفة بشكل متتابع".

وظهر كيم في صور نشرها الإعلام الرسمي وهو يجول في مقر إدارة الفضاء، بينما تمّ تمويه العناصر التي كان يقوم بتفقّدها، إضافة الى رسوم بيانية وغيرها من المعروضات على الحائط.

وفي حديث إلى موظفي الإدارة، دعا كيم إلى نشر "عدد من أقمار الاستطلاع في مدارات مختلفة"، معتبرا أن الحصول على تكنولوجيا استطلاع عسكري "مهمة أساسية يجب إنجازها" لمواجهة ما وصفه تهديدات وعدوان سيول وواشنطن.

وكان تطوير قمر اصطناعي للتجسس من المشاريع الدفاعية الأساسية التي عرضها كيم في العام 2021. (فرانس 24)