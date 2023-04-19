الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة داخل الأراضي السورية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أن طائرة مسيرة سقطت في الأراضي السورية بسبب "عطل فني".



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرة مسيرة من نوع "راكب السماء" سقطت ليلا في الأراضي السورية بسبب عطل فني"، مؤكدا أن "لا خشية من تسرب للمعلومات". (روسيا اليوم)

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