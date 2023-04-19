هواجس انهيار التطبيع والعودة لدعم المقاومة.. لماذا إسرائيل قلقة مما يحصل في السودان؟

تحت عنوان: "هواجس انهيار التطبيع والعودة لدعم المقاومة.. لماذا إسرائيل قلقة من الاحتراب في السودان؟"، جاء في موقع "الجزيرة":

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تراقب إسرائيل بصمت الاشتباكات التي يشهدها السودان والخلافات بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، في وقت تواصل فيه من وراء الكواليس الاتصال بطرفي القتال في الخرطوم، وذلك في ظل المخاوف والهواجس أن يؤدي اتساع دائرة المعارك والفوضى في السودان إلى طي صفحة التطبيع بين البلدين.وقبيل الاشتباكات، سابقت حكومة بنيامين نتنياهو الزمن من أجل التوقيع على اتفاقية تطبيع رسمية مع السودان، ومأسسة العلاقات الدبلوماسية رسميا وافتتاح سفارة في تل أبيب وأخرى في الخرطوم.وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قد قام في شباط الماضي بزيارة سرية خاطفة للسودان اجتمع خلالها بالبرهان، واتفق معه على توقيع اتفاقية سلام خلال العام الحالي.وفي ظل الاشتباكات واحتدام المعارك في السودان، امتنعت إسرائيل عن المناقشة والبحث بعمق في تداعيات الأحداث بالخرطوم على مستقبل العلاقات بين البلدين، والحديث عن دور تل أبيب الخفي لاحتواء التصعيد والسعي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.وبعد اندلاع الاقتتال أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا رسميا جاء فيه: "نحن نتابع بقلق الأحداث في السودان، وإسرائيل تريد استقرار السودان وأمنه، وتطالب جميع الأطراف بالامتناع عن العنف والعودة إلى طريق المصالحة الداخلية، لإنهاء عملية نقل السلطة بإجماع واسع".لماذا تخشى إسرائيل اتساع دائرة المعارك في السودان؟تخشى إسرائيل تجميد علاقات التطبيع مع السودان الذي تعده تل أبيب بوابة لها لتعزيز نفوذها وحضورها في القارة الأفريقية، حسب ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم".وأكدت الصحيفة، نقلا عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية رفيعة المستوى، أن إسرائيل شريكة في جهود تهدئة الصراع العنيف الذي اندلع بين الفصيلين الحاكمين في السودان.بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع -وفقا لتقديرات الصحيفة- أن يتأخر التوقيع النهائي على اتفاق السلام (التطبيع) بين البلدين، وهو الأمر الذي تخشاه تل أبيب بسبب تداعيات ذلك على علاقاتها ومخططاتها ونفوذها في القارة السمراء.ما تداعيات معارك السودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل؟وتابع المقال: "توصل النظام السياسي في إسرائيل إلى نتيجة مفادها أن اتفاق السلام الكامل بين إسرائيل والسودان لا يمكن توقيعه حتى انتهاء الصراع في السودان، في وقت تعززت فيه المخاوف من إمكانية تجميد العلاقات وطي صفحة التطبيع بين البلدين، وفقا للموقع الإسرائيلي "والا" الإلكتروني.ويأتي ذلك بعد أن كان التقييم السابق يقول إنه حتى لو لم يتم الانتقال إلى الحكم المدني فسيكون من الممكن توقيع اتفاقية، وفقا لتقديرات وزارة الخارجية الإسرائيلية.ولتدارك هذه المخاوف من إمكانية ترحيل التوقيع على اتفاقية التطبيع وسعي تل أبيب لتطويق الصراع في الخرطوم، حفاظا على مصالحها، زعم الموقع أن ممثلي رئيس المجلس العسكري اللواء البرهان وخصمه اللواء محمد حمدان كانا على اتصال بإسرائيل في ظل تفجر الصراع، حيث حث المندوبون الإسرائيليون نظراءهم السودانيين على وقف التدهور العنيف وإعادة الهدوء".وعليه، فإن إسرائيل تخشى أن تتسبب المعارك في السودان في تقويض العلاقات مع الخرطوم وطي صفحة التطبيع، والأهم قطع الطريق على تل أبيب في مواصلة مشاريعها ومخططاتها لتطبيع العلاقات مع مزيد من الدول الأفريقية، وهو ما سيكون له تداعيات على التبادل التجاري والاستثمارات التجارية والاقتصادية والمبيعات العسكرية الإسرائيلية في أفريقيا.ما خسائر إسرائيل الاقتصادية إذا جمدت علاقات التطبيع مع السودان؟وفقا للباحث الإسرائيلي بالشؤون الاقتصادية داني زكين، فإن المحاصيل الرئيسة في السودان هي الحبوب والقطن، وكذلك قطعان ضخمة من الماشية في المزارع وفي المناطق المفتوحة، حيث إن تعليق التطبيع سيعق المشاريع والاستثمارات الإسرائيلية في السودان وحتى في أفريقيا.وربما يكون التطبيع أحد هذه الإمكانات الكبيرة للشركات الإسرائيلية لدخول السودان، ومن دون التطبيع ستكون مخططات الشركات الإسرائيلية مجرد حبر على ورق، وفقا للباحث الاقتصادي. (الجزيرة)