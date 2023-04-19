بيسكوف: إمكانية إمداد سيئول لكييف بالمساعدات العسكرية يعني التورط في الصراع

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الكرملين يأسف للموقف غير الودي لسيئول بشأن أوكرانيا، وإن إمداد كييف بالأسلحة سيعني التورط في الصراع.وقال في تصريحات صحفية، تعليقا على إمكانية توريد الأسلحة من سيئول إلى كييف: "اتخذت كوريا الجنوبية موقفا غير ودي إلى حد ما تجاه روسيا بشأن الوضع في أوكرانيا، فإن إمكانية إرسال مساعدة عسكرية إلى كييف هي استمرار لهذا الخط.. لا يوجد شيء جديد جذري في هذا فيما يتعلق بالعقوبات وما إلى ذلك، للأسف، اتخذت سيئول مواقف غير ودية تماما في هذه القصة برمتها. هذا استمرار. بالطبع، ستحاول المزيد والمزيد من الدول الانخراط بشكل مباشر في هذا الصراع ".وأضاف بيسكوف: "بالطبع، فإن بدء توريد الأسلحة سيعني بشكل غير مباشر مرحلة معينة من التورط في هذا الصراع".ولم يستبعد رئيس جمهورية كوريا الجنوبية يون سوك يول في تصريحات مؤخرا، إمكانية إمداد أوكرانيا بالأسلحة إذا كان هناك خطر جسيم على سكانها أو إذا تم انتهاك قوانين الحرب بشكل صارخ. (روسيا اليوم)