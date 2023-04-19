رسمياً.. أول دولة تعلن السبت موعداً لعيد الفطر

حددت أستراليا يوم السبت المقبل كأول أيام عيد الفطر، اعتمادا على الحسابات الفلكية وعدم إمكانية رؤية الهلال يوم غد الخميس.





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وأعلن مجلس الافتاء الأسترالي أن يوم الجمعة سيصادف آخر أيام شهر رمضان، وأن يوم السبت الثاني والعشرين من آذار 2023 هو أول أيام عيد الفطر وسيكون أول أيام شهر شوال من العام 1444 هجري.وبهذا تكون أستراليا أول دولة في العالم تحدد موعد عيد الفطر رسميا. (روسيا اليوم)