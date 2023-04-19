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تونس.. ارتفاع عدد الموقوفين في قضية الغنوشي

Lebanon 24
19-04-2023 | 11:00
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ارتفع عدد الموقوفين في قضية رئيس النهضة التونسية راشد الغنوشي، وعدد من قياديي الحركة، إلى 7 .


وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، صباح اليوم الأربعاء، إنه تم إيقاف شخصين آخرين أمس الثلاثاء.
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وأشار الجبابلي إلى أن التهم الموجهة إليهم تتعلق بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب.

تجدرالإشارة إلى أنه تم إيقاف الغنوشي، مساء يوم الاثنين، إثر صدور مذكرة من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس.

كما تم تفتيش منزله وحجز كل ما يفيد الأبحاث بإذن من النيابة العمومية، وفق ما ذكره مصدر مسؤول من وزارة الداخلية، الذي أوضح أن المعني بالأمر سيبقى على ذمة الأبحاث في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية. (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
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