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بايدن يعلن عن دخله العائلي السنوي "الرسمي"

Lebanon 24
19-04-2023 | 09:30
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أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن عن دخله السنوي لعائلته والذي بلغ 579.5 ألف دولار.

جاء ذلك خلال الإقرار الضريبي المشترك الذي أصدره بايدن وزوجته جيل بايدن، حيث بلغ دخلهما السنوي 579500 دولار، تم دفع 169800 دولار كضرائب فدرالية في عام 2022، وفقا لما نشره البيت الأبيض.
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وبحسب الوثائق فقد بلغ معدل الضريبة على الدخل 23.8%. وإضافة إلى ذلك، أبلغ الزوجان الرئاسيان عن تبرعات بمبلغ 20.1 ألف دولار إلى 20 منظمة خيرية مختلفة، كان أكبرها بقيمة 5 آلاف دولار لمؤسسة Beau Biden لحماية الأطفال من سوء المعاملة.

ووفقا لتصريحات نائبة الرئيس كامالا هاريس وزوجها دوغلاس إمهوف، فقد حصل الزوجان على 456 ألف دولار عن عام 2022، دفعا معا ضرائب بقيمة 93.5 ألف دولار، بنسبة 20.5%. إضافة إلى ذلك، فقد تبرعت هاريس وزوجها خلال العام الماضي بحوالي 23 ألف دولار للجمعيات الخيرية. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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