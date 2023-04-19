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عربي-دولي

الصين تعلن استعدادها لتسهيل محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين

Lebanon 24
19-04-2023 | 16:59
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قال وزير الخارجية الصيني تشين جانغ لنظيريه الإسرائيلي والفلسطيني، الاثنين، إن الصين مستعدة للمساعدة في تسهيل محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، حسبما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبين، إن تشين أكد لنظيره الفلسطيني، رياض المالكي، والإسرائيلي، إيلي كوهين، أن: "الصين قلقة إزاء التوترات الحالية بين فلسطين وإسرائيل، وإن المهمة العاجلة المطروحة الآن هي إدارة الموقف لمنع تصعيد النزاعات أو حتى خروجها عن نطاق السيطرة".
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وأضاف تشين نقلا عن وانغ: " تشجع الصين فلسطين وإسرائيل على إظهار الشجاعة السياسية والتحرك نحو استئناف محادثات السلام، والصين على استعداد لتقديم التسهيلات لتحقيق هذه الغاية".

وتوسطت الصين مؤخرًا في اتفاق تاريخي بين المملكة العربية السعودية وإيران، إذ التقى وزيرا خارجية البلدين في بكين في وقت سابق من نيسان، وهو اجتماع على أعلى مستوى بين الجانبين منذ أكثر من سبع سنوات. (ٍين ان ان) 
المصدر: سي ان ان
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