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عربي-دولي

زيلينسكي يزور حدود أوكرانيا مع بيلاروسيا ويطلع على طرق "التصدي للعدو"

Lebanon 24
19-04-2023 | 10:45
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واصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جولته المحلية بزيارة مناطق شمال غربي البلاد، قرب الحدود بين أوكرانيا وبولندا وبيلاروسيا.

ووفقًا لبيان إعلامي من مكتب زيلينسكي، فقد اطلع الرئيس على عملية بناء الحواجز الهندسية والتحصينات وأنظمة المراقبة بالفيديو عن بعد، في إطار التصدي لغزو محتمل للعدو من أراضي بيلاروسيا.
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وجاء في البيان: "من موقع مركز المراقبة، تم توضيح كيفية استخدام أنظمة المراقبة بالفيديو عن بعد لمراقبة الشريط الحدودي على مدار الساعة".

واستغل زيلينسكي المناسبة للإشادة بدور حرس حدود الدولة في الدفاع عن كل من الحدود ومدينة باخموت. وقال زيلينسكي: "أعلم مدى قوة وقوفكم هناك، ممسكين بباخموت، أود أن أوجه الشكر لكم ولإخوتكم في السلاح". (سي ان ان) 

المصدر: سي ان ان
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