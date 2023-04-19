كيف أصبحت الهند البلد الأكثر سكانا في العالم؟

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ويعد الأمر "تغيّرا تاريخيا" إذ لطالما اعتُبرت الصين الدولة الأكثر سكانا منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية، رغم أن الهند البريطانية، قبل التقسيم، قد تكون تجاوزتها لفترة معيّنة.



وفي ما يلي لمحة عن الأسباب والتأثيرات:



تحرّكت الصين بشكل حازم للحد من النمو السكاني لديها في ثمانينيات القرن الماضي، ففرضت سياسة الطفل الواحد التي طبّقتها بقسوة أحيانا على شعبها.



وباتت أكثر ازدهارا في العقود الأخيرة، وهي ظاهرة تم ربطها بشكل ثابت بتقليص حجم العائلات، لكنها تواجه حاليا عاصفة ديموغرافية مع شيخوخة السكان وتراجع أعدادهم.



أطلقت الهند أيضا حملات تعقيم وتنظيم أسر، شملت جهودا، لم تحظ بأي شعبية لاستهداف الرجال في سبعينيات القرن الماضي.



وتركّز حاليا على النساء، إذ بات تعقيم النساء أسلوب منع الحمل الأكثر شعبية على الإطلاق.



لكن معدلات الخصوبة في الهند أعلى بشكل ثابت منها في جارتها الشمالية، ليصبح عدد سكانها أكثر شبابا بكثير، إذ أن أعمار حوالى 650 مليون هندي لا تتجاوز 25 عاما.



ما التداعيات؟ ستصبح الهند الدولة الأكثر سكانا في العالم بحلول منتصف العام 2023، متجاوزة بذلك الصين، وفق توقعات صادرة عن الأمم المتحدة، وهي نتيجة لاتّجاهات بدأت قبل عقود، فيما يرجّح بأن تحافظ الدولة الواقعة في جنوب آسيا على هذا الموقع على مدى قرون.ويعد الأمر "تغيّرا تاريخيا" إذ لطالما اعتُبرت الصين الدولة الأكثر سكانا منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية، رغم أن الهند البريطانية، قبل التقسيم، قد تكون تجاوزتها لفترة معيّنة.تحرّكت الصين بشكل حازم للحد من النمو السكاني لديها في ثمانينيات القرن الماضي، ففرضت سياسة الطفل الواحد التي طبّقتها بقسوة أحيانا على شعبها.وباتت أكثر ازدهارا في العقود الأخيرة، وهي ظاهرة تم ربطها بشكل ثابت بتقليص حجم العائلات، لكنها تواجه حاليا عاصفة ديموغرافية مع شيخوخة السكان وتراجع أعدادهم.أطلقت الهند أيضا حملات تعقيم وتنظيم أسر، شملت جهودا، لم تحظ بأي شعبية لاستهداف الرجال في سبعينيات القرن الماضي.وتركّز حاليا على النساء، إذ بات تعقيم النساء أسلوب منع الحمل الأكثر شعبية على الإطلاق.لكن معدلات الخصوبة في الهند أعلى بشكل ثابت منها في جارتها الشمالية، ليصبح عدد سكانها أكثر شبابا بكثير، إذ أن أعمار حوالى 650 مليون هندي لا تتجاوز 25 عاما.

تتنافس نيودلهي وبكين على النفوذ الجيوسياسي، ومن شأن التحوّل في لقب "الأكثر سكانا" أن يعزز وضع الهند كقوة صاعدة يتقرّب منها الغرب على حساب بكين.



كما أنه سيدعم مطلب نيودلهي نيل مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي. وإضافة إلى تجاوز سكانها عدد سكان الصين، فإن عدد سكان الهند يعد أكبر من إجمالي سكان الدول الأربع الأخرى التي تتمتع بحق النقض وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا.



وتشكّل تلبية احتياجات هذا العدد الكبير من السكان تحديات كبرى بيئية واقتصادية.



لكن امتلاك قوة عاملة كبيرة وشابة يعود أيضا بفوائد اقتصادية إذ أن الهند تعد القوة الاقتصادية الكبرى الأسرع نموا في العالم وحلّت العام الماضي، مكان القوة الاستعمارية السابقة بريطانيا في المرتبة الخامسة في تصنيفات إجمالي الناتج الداخلي العالمي.



كم عدد سكان الهند والصين؟

تقدّر الأمم المتحدة بأن عدد سكان الهند سيصل إلى 1.429 مليار نسمة بحلول الأول من تموز، أي أكثر بثلاثة ملايين نسمة من الصين التي ستعد 1.426 مليار.



لكن حساب الأرقام الفعلية لبلدان عملاقة كهذه تكتنفه صعوبات.



ويصدر مكتب الإحصاءات الوطني الصيني رقما بشأن عدد السكان كل عام وذكر في يناير أن البر الرئيسي كان يعد 1,412 مليار نسمة أواخر العام 2022.



وشكّل ذلك أول تراجع في عدد السكان منذ سياسة "الوثبة العظيمة" التي وضعها ماو تسي تونغ مطلع ستينيات القرن الماضي.



لكن الهند لم تصدر إحصاء رسميا للسكان منذ آخر تعداد عام 2011، عندما سجّلت 1,21 مليار نسمة. (الحرة)