تونس وسوريا تتفقان على استئناف التعاون الاقتصادي والأمني

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أكد بيان مشترك تونسي سوري عقب لقاء وزيري خارجية البلدين في تونس اتفاق الطرفين على تكثيف التواصل الثنائي في المرحلة المقبلة واستئناف التعاون الاقتصادي والأمني.وكان الرئيس التونسي قيس سعيد تحدث عن حرص بلاده على استئناف السير الطبيعي لروابط التعاون مع سوريا.وقال خلال استقباله وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن ما يجمع تونس وسوريا يحدوهما لإعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية.والتقى المقداد نظيره التونسي نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة أمس الثلاثاء، إذ أكد عمار الموقف التونسي الداعم لعودة سوريا إلى محيطها العربي، واستعادة دورها في جامعة الدول العربية، مشددا على أن أمن واستقرار سوريا دعامة لأمن واستقرار المنطقة بأكملها. (الجزيرة)