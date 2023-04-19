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عربي-دولي

ما سرّ الحقيبة التي حملها بوتين معه إلى خيرسون؟ (فيديو)

Lebanon 24
19-04-2023 | 11:30
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نشرت بعض القنوات التلفزيونية الروسية مقاطع فيديو لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منطقة خيرسون الروسية، حيث اتجهت الأنظار إلى حقيبة يدّ كان يحملها مساعده.

وقالت المذيعة الروسية أولغا سكابييفا إن تلك هي "الحقيبة النووية" للرئيس الروسي وهي محطة محمولة لنظام التحكم الآلي للقوات النووية الاستراتيجية "كازبيك"، وهو يحملها معه بانتظام، وذلك "أمر طبيعي" على حد تعبيرها. (روسيا اليوم)
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