Advertisement

عربي-دولي

مسؤول سابق مدان بالفساد يهرب من السجن.. من هو؟

Lebanon 24
19-04-2023 | 12:06
A-
A+
Doc-P-1058889-638175282127595299.jpg
Doc-P-1058889-638175282127595299.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، هروب مسؤول ديني سابق مدان بالفساد من مركز شرطة في بغداد، ما أدى إلى توقيف عدد من الضباط والشرطيين على خلفية تواطؤ محتمل والمساعدة على الهرب.

يشار إلى أن سعد كمبش، الرئيس السابق لديوان الوقف السني الذي يتولى بصورة رئيسية إدارة المراقد والمساجد السنية وغيرها من ممتلكات مدنية، اعتُقل في 21 آذار الماضي. بعد ذلك صدر حكم عليه "بالحبس الشديد 4 سنوات" لإدانته "بمخالفة واجبات وظيفته عمداً والتسبب في إضرار المال العام"، وفق فرانس برس.
Advertisement
 
وأعلنت مصادر أمنية هروب كمبش من مركز شرطة في بغداد مساء الثلاثاء "بمساعدة 3 أشخاص" كانوا ينتظرونه خلف مبنى السجن، حسب ما نقل بيان عن المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء اللواء يحيى رسول.

كما أوضح بيان المتحدث العسكري أن التحقيق "سمح بوضع اليد على وثائق وأدلة" ساعدت في "كشف وإلقاء القبض على كل من له علاقة بالهرب والأطراف التي سهلت ذلك"، ومن ثم "أصدر قاضي التحقيق أمراً بتوقيف ضباط ومنتسبي المركز المسؤولين عن حماية الموقوف".

بدوره، قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية رافضاً الكشف عن اسمه، إنه تم توقيف 8 ضباط و18 شرطياً.
 
يذكر أن كمبش أقيل من منصبه كرئيس ديوان الوقف السني في مارس 2022، ثم تولى منصب نائب رئيس الديوان، قبل توقيفه.

وذكرت هيئة النزاهة أن الحكم صدر بحقه في أبريل لقيامه بشراء فندق بأكثر من 36 مليون دولار "على الرغم من عدم وجود جدوى اقتصادية" لذلك.

كما أدين بإهدار نحو مليون دولار من خلال "تضخيم سعر بناء" مآذن جديدة في محافظة صلاح الدين، وبمخالفات مالية "تتعلق بعقد أبرم مع شركة يابانية لبناء مسجد الموصل"، وفقاً للمصدر ذاته. (العربية) 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:00 | 2023-04-19
16:59 | 2023-04-19
16:30 | 2023-04-19
16:20 | 2023-04-19
16:03 | 2023-04-19
16:00 | 2023-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website