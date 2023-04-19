سطو مسلح... وسرقة 60 ألف يورو!

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أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة قرب العاصمة الجزائر، عن توقيف 7 أشخاص متهمين بالسطو بالسلاح الناري على مركز بريدي بذات الولاية.ووفق بيان لنيابة الجمهورية، فقد توصلت التحريات التي قامت بها فرق الأمن بشأن هذه القضية إلى توقيف 7 أشخاص مع استرجاع المبلغ المالي المسروق وكذا الأسلحة النارية المستعملة لارتكاب الجريمة.وأشار البيان إلى أن واقعة السطو على مركز البريد نفذتها مجموعة من أشخاص ملثمين بأسلحة نارية كانوا على متن سيارة واستولوا بذلك على مبلغ مالي يقدر بمليار و200 مليون سنتيم، حوالي 60 ألف يورو. (روسيا اليوم)