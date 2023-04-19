Advertisement

عربي-دولي

هدنة جديدة في السودان

Lebanon 24
19-04-2023 | 13:43
A-
A+
Doc-P-1058920-638175339457048004.jpg
Doc-P-1058920-638175339457048004.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دخلت اليوم الأربعاء، هدنة جديدة حيز التنفيذ في السودان، وذلك بعد موافقة الأطراف المتصارعة.

وأعلن الجيش السوداني موافقته على هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ من السادسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قوات الدعم السريع هي الأخرى عن موافقتها على هدنة جديدة توقف القتال لمدة 24 ساعة مع الجيش.
Advertisement

وتأتي الهدنة في وقت يشتد القتال بين الطرفين رغم وجود اتفاق تهدئة سابق، توسطت فيه قوى دولية. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:00 | 2023-04-19
16:59 | 2023-04-19
16:30 | 2023-04-19
16:20 | 2023-04-19
16:03 | 2023-04-19
16:00 | 2023-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website