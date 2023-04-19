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عربي-دولي
الهلال الأحمر السوداني: الخرطوم أصبحت منطقة حرب
Lebanon 24
19-04-2023
|
15:12
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كشف المسؤول الإعلامي في الهلال الأحمر السوداني أسامة أبوبكر، أن الخرطوم أصبحت منطقة حرب، والوضع فيها مأسوي للغاية، محذراً من عواقب وخيمة إذا انهار النظام الصحي.
وقال أبوبكر: "ليس لدينا عدد محدد للقتلى أو الإصابات جراء الاشتباكات".
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وتابع: "الطرقات ليست آمنة للوصول للمستشفيات بالخرطوم"، مبيناً أن الهلال الأحمر غير قادر على تأمين سبل الخروج للمحتاجين.
ووجه نداء قائلاً "نحتاج إلى مسارات آمنة بشكل عاجل لإيصال المساعدات".
كما قال "نعاني من نقص المساعدات الطبية". (العربية)
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