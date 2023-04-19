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عربي-دولي

جنود إسرائيليّون يلقون بسلاحهم... ما القصة؟

Lebanon 24
19-04-2023 | 15:43
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ذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، أن جنود سرية من الكتيبة 51 الإسرائيلية التابعة للواء جولاني بالجيش الإسرائيلي قد أعلنوا تمردهم وألقوا بالسلاح في مقر الوحدة العسكرية.
وأوضح الموقع العبري أن جنود الكتيبة الإسرائيلية قد ألقوا أسلحتهم العسكرية احتجاجا على إقالة قائدها واستبداله بقائد سرية من لواء المظليين، وهو لواء مشاة بالجيش الإسرائيلي.
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وأشار جنود الكتيبة الإسرائيلية إلى أن نقل قائدهم العسكرية قد كان "القشة التي قصمت ظهر البعير" وطفح الكيل، حيث غادروا مقر وحدتهم العسكرية وتركوا أسلحتهم، احتجاجا على نقل قائدهم العسكري من لواء جولاني وهو لواء مشاة يضم النخبة داخل الجيش الإسرائيلي إلى لواء المظليين.
ولفت الموقع العبري إلى أن مجموعة من الضباط قد أجروا حوارا مع الجنود المتمردين من أجل إعادتهم للخدمة العسكرية، في وقت أوضح قائد عسكري إسرائيلي أن نقل قائد السرية من منصبه يعود إلى عدم ملاءمته للمنصب العسكري.
ووصف الموقع العبري حالة التمرد العسكري لأكثر من 50 جنديا بأنه لم "يحدث منذ سنوات عديدة".
ونقل الموقع عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن واقعة التمرد العسكرية تعد بمثابة حادث خطير لا يتماشى مع قيم الجيش الإسرائيلي في وقت يجري التحقيق في الحادث وسيتم التعامل معه بحزم. (سبوتنيك)
 
 
 
 
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