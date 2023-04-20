Advertisement

عربي-دولي

الصحة العالمية ترفع الصوت: الصراع في السودان أكبر من قدرتها على التحمل

Lebanon 24
20-04-2023 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1059005-638175680554574688.jpg
Doc-P-1059005-638175680554574688.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على وقع استمرار الاشتباكات رغم الهدن الهشة في السودان، ووسط التحذيرات من خطورة الوضع الطبي والإنساني في البلاد، عادت الصحة العالمية وأطلقت صرخات.

فقد أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن السودان يعاني من نقص شديد للموارد الصحية.
Advertisement

وأوضح في مداخلة مع "العربية/الحدث"، الأربعاء، أن حجم ما يحدث في السودان أكبر من قدرة الهيئات الصحية.

كما كشف عن أن هجمات عسكرية استهدفت مرافق صحية وسيارات إسعاف، لافتاً إلى أن إحصائيات تتحدث عن أكثر من 3000 مصاب حتى الآن.

وأشار إلى أن عشرات المستشفيات باتت مهددة بالخروج عن الخدمة، موضحا أن منها ما يواجه نقصا في الدم والأدوية والمستلزمات الأساسية.

وأعلن أن المنظمة تتواصل مع الجهات المعنية دوليا لتهدئة الوضع، كما تعمل على تجميع المواد الطبية اللازمة لإرسالها.

وكشف أن المسؤولين سيلجأون إلى موانئ البحر الأحمر لإيصال المواد الطبية، مناشداً الأطراف السودانية الالتزام بالقوانين الدولية.

وشدد أن على السودانيين أخذ الحيطة والحذر خلال الاشتباكات، في حين تعمل الصحة العالمية حاليا على إدخال المساعدات الطبية عبر موانئ بورتسودان.

يشار إلى أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، كان أعلن في وقت سابق، من الأربعاء، عن مقتل 300 شخص وإصابة أكثر من 2600 آخرين منذ بداية الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

إضافة إلى ذلك، توقفت العشرات من مرافق الرعاية الصحية القريبة من الاشتباكات في الخرطوم والبؤر الساخنة في أنحاء البلاد عن العمل، نتيجة للأضرار التي لحقت بها، أو تم إخلاؤها لأسباب تتعلق بالسلامة.

كما أدت الاشتباكات بين الجانبين إلى تضرر تسعة مستشفيات في الخرطوم. وفي المجمل، خرج 39 من أصل 59 مستشفى في المناطق المتضررة جراء القتال عن الخدمة أو أُجبرت على الإغلاق، وفق ما أفاد أطباء، سواء بسبب نفاد المعدات أو احتلال المقاتلين لها أو بسبب عدم تمكن أفراد الطواقم الطبية من العودة إلى تولي مهامهم.

أما مخزونات المواد الغذائية - وهي محدودة تقليديا في بلد يشهد في الأوقات العادية تضخما مرتفعًا جدًا - فهي تتلاشى، إذ لم تدخل أي شاحنة مؤن إلى العاصمة منذ السبت.

وفي بلد يبلغ عدد سكانه 45 مليون نسمة يعاني أكثر من ثلثهم من الجوع، يقول العاملون في المجال الإنساني والدبلوماسيون إنهم لم يعودوا قادرين على أداء عملهم بعد مقتل ثلاثة موظفين في برنامج الأغذية العالمي في دارفور، غرب البلاد، فيما تندد الأمم المتحدة بنهب مخزونها ومنشآتها.(الحدث) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:13 | 2023-04-20
02:00 | 2023-04-20
01:31 | 2023-04-20
01:30 | 2023-04-20
01:24 | 2023-04-20
00:30 | 2023-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website