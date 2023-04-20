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عربي-دولي

ولي العهد السعودي يلتقي العاهل الأردني في جدة

Lebanon 24
20-04-2023 | 02:00
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التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام بجدة، الخميس، العاهل الأردني عبدالله الثاني حيث جرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين،كما تم بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
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وقالت وكالة الأنباء الأردنية بترا، إن المحادثات تركزت على التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحقيقا لمصالحهما وخدمة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع إقليميا ودوليا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمات بالمنطقة.

وجدد العاهل الأردني، بحسب بترا، جلالته التأكيد على ضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وتكثيف الجهود العربية والدولية لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية يمهد الطريق لإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وحضر الملك عبدالله مأدبة سحور أقامها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تكريما له- وفقا لبترا. 
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