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واشنطن: لحوار فوري في السودان

Lebanon 24
20-04-2023 | 02:30
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دان البيت الأبيض، العنف الذي أودى بحياة الكثيرين في السودان. وقال إن جميع الموظفين الأميركيين هناك بخير.
 
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين، إن التقديرات تشير إلى أن عدد القتلى وصل إلى نحو 270 جراء الاشتباكات المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أيام.

وشددت على ضرورة أن يدخل القادة العسكريون في حوار دون تأخير، لافتة إلى أن "أفعال القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جميع أنحاء السودان عرضت عددًا لا يحصى من الأشخاص للخطر وأدت إلى انتكاسة دعوة الشعب السوداني المشروعة إلى انتقال ديمقراطي سلمي".

كما لفتت إلى أن كبار المسؤولين الأميركيين على اتصال مباشر مع قيادة القوات المسلحة السودانية وكذلك قوات الدعم السريع.
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